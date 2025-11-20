اللافي: الهيئة العليا للرئاسات خطوة لدعم الاستقرار وصون السيادة

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات – السلطة السيادية العليا” كإطار تنسيقي يجمع المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بهدف توحيد القرار الوطني في القضايا السيادية والاستراتيجية.

وأوضح اللافي أن الهيئة لا تمثل إنشاء جسم جديد ولا تُشكّل عبئاً تنظيمياً على مؤسسات الدولة، بل تعتمد على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.

وأكد الوزير أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظروف الوطنية الراهنة ودعماً لمسار الاستقرار، مع الدعوة لانضمام باقي المؤسسات السيادية إلى هذا الإطار التنسيقي.