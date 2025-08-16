اللافي: انتخابات 26 بلدية خطوة مهمة لترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن انطلاق انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية في 26 بلدية يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة المحلية.

وأشار اللافي إلى أن المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي تعكس وعيهم بدور البلديات في تحسين الخدمات وتطويرها، متمنياً التوفيق للناخبين، وأن تُكتب لهذه التجربة عوامل النجاح بما يخدم الاستقرار والتنمية في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انطلاق الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية، التي تُجرى في 26 بلدية بالعاصمة طرابلس وضواحيها، ضمن مراحل متعددة تهدف إلى بناء مؤسسات محلية ديمقراطية.

وتواجه العملية الانتخابية تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود أوضاع أمنية غير مستقرة في بعض المناطق، ما يتطلب جهودًا مضاعفة لضمان نزاهة وسلاسة سير العملية الانتخابية.