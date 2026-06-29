مجلس النواب يشارك باجتماع لـ«البرلمان العربي» في مصر

شاركت عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي الدكتورة أحلام اللافي في اجتماع مكتب هيئة الرئاسة بالبرلمان العربي، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما أعلنه مجلس النواب الليبي، تناول الاجتماع عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال البرلمان العربي، وفي مقدمتها مخرجات وقرارات المؤتمر الثامن لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والبرلمان العربي، الذي استضافته القاهرة مؤخراً بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التشريعية العربية.

كما بحث المشاركون الترتيبات المتعلقة بالجلسة العامة للبرلمان العربي، المقرر عقدها يوم 30 يونيو 2026 بمقر جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات المطروحة للنقاش خلال أعمال الجلسة.

وتأتي مشاركة الدكتورة أحلام اللافي في إطار حضور مجلس النواب الليبي ضمن أعمال البرلمان العربي ومساهمته في مناقشة القضايا التشريعية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، بما يعزز التنسيق البرلماني بين الدول العربية ويدعم العمل البرلماني المشترك.

ويُعد البرلمان العربي إحدى المؤسسات التابعة لمنظومة جامعة الدول العربية، ويعمل على تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية ومناقشة القضايا التي تمس مصالح الدول والشعوب العربية في مختلف المجالات.