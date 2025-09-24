وفد من مجلس النواب يلتقي «محمد بن زايد» لتعزيز التعاون والتضامن العربي

شاركت عضو مجلس النواب، الدكتورة أحلام اللافي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في الزيارة الرسمية التي قام بها وفد البرلمان العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وعضوية عدد من السادة الأعضاء.

خلال الزيارة، التقى الوفد صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية دور البرلمان العربي في تعزيز التضامن والتعاون بين البرلمانات العربية بما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية والازدهار. كما تناول اللقاء سبل توحيد المواقف العربية ودعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية، مع التركيز على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن وفد البرلمان العربي مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها المجال البرلماني، معربين عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك بما يعود بالخير على شعوب المنطقة.