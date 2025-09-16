«اللافي» في يوم الشهيد: نجدد العهد للوفاء لتضحيات الأبطال وبناء دولة عادلة موحّدة

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن هذا اليوم يمثل وقفة وفاء وإجلال لتضحيات رجال ونساء قدّسوا الوطن بأرواحهم، وكتبوا بدمائهم صفحة مجد لا تُمحى في تاريخ ليبيا.

وقال اللافي إن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو عهد متجدد على المضي قدمًا في طريق الوفاء لدماء الشهداء، وصون المبادئ التي ضحّوا من أجلها، وفي مقدمتها الحرية، الكرامة، والسيادة الوطنية.

وأضاف: “إننا في المجلس الرئاسي، ومع كل أبناء الوطن الأحرار، نُجدد العزم على أن تظل ليبيا موحدة، آمنة، مستقرة، وأن تبقى قضية الشهداء أمانة في أعناقنا، تدفعنا لتعزيز مسار بناء الدولة العادلة، ودفع العملية السياسية إلى غاياتها النبيلة، بما يضمن التداول السلمي على السلطة، وصون كرامة المواطن، وحماية وحدة البلاد”.

واختتم اللافي تصريحه بالتأكيد على أن المجد والخلود لشهداء ليبيا الأبرار، وأن الوفاء لتضحياتهم يظل مسؤولية وطنية حتى يتحقق ما حلموا به من استقرار، وازدهار، وعدالة.