اللافي: لا مجال اليوم للعودة إلى التناحر لتحقيق المكاسب

جدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، “التأكيد على حرصهم الشديد، على وحدة واستقرار الوطن”.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “نؤكد إيماننا بأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة”، مشيرا “إلى أنه لا مجال اليوم للعودة إلى الاحتراز أو التناحر لتحقيق المكاسب، أو استيفاء الحقوق”.

وذكر أن “الطريق الوحيد أمامنا اليوم، والذي لا خيار غيره، هو الحوار الذي يفضي إلى توافقات تساهم في إنقاذ هذا الوطن، وتؤسس لمستقبل واعد”.

نجدد التأكيد على حرصنا الشديد، على وحدة واستقرار الوطن، وإيماننا بأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة…. تم النشر بواسطة ‏عبد الله اللافي – عضو المجلس الرئاسي‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤