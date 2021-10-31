اللافي: مبادرتي الأخيرة هي لمعالجة الانسداد بين النوّاب والأعلى للدولة

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن مقترحه الأخير بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا.

اللافي وفي بيان له، دعا أعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تبني المبادرة في حالة عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على التوافق.

وأشار اللافي أن المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإنما هي رغبة منه لمعالجة حالة الانسداد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وطالب اللافي الجميع إلى تفهم دوافعه لرأب الصدع والذهاب إلى العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج والإقرار بها دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية.



