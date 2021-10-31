انتخابات ليبيا

اللافي: مبادرتي الأخيرة هي لمعالجة الانسداد بين النوّاب والأعلى للدولة

المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي | نُشر: الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:55 نُشر: الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:55
ليبيا
اللافي: مبادرتي الأخيرة هي لمعالجة الانسداد بين النوّاب والأعلى للدولة
أرشيفية/المجلس الرئاسي
المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل مفوضية الانتخابات

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن مقترحه الأخير بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا.

اللافي وفي بيان له، دعا أعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تبني المبادرة في حالة عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على التوافق.

وأشار اللافي أن المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإنما هي رغبة منه لمعالجة حالة الانسداد بين  مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وطالب اللافي الجميع إلى تفهم دوافعه لرأب الصدع والذهاب إلى العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج والإقرار بها دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية.

اللافي: مبادرتي الأخيرة هي لمعالجة الانسداد بين النوّاب والأعلى للدولة
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