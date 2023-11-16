اللافي: مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة الأممية في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقدم باتيلي إحاطة حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كافة الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع.

من جهته أعرب اللافي عن امتنانه للمبعوث الأممي على الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، وهنأه على ثقة مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة بقيادته، مثمناً دوره في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم (2702) الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي بأن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول التحديات السياسية التي تواجه تفعيل القوانين الانتخابية. وشددت في هذا السياق على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسية الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) November 15, 2023