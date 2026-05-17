اللافي: مصدر بيانات المجلس الرئاسي منصاته الرسمية فقط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن البيانات والمواقف والتصريحات المتعلقة بأعمال المجلس الرئاسي واختصاصاته لا تصدر إلا عبر القنوات والمنصات الإعلامية الرسمية التابعة للمجلس أو لأعضائه، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد والمرجعية الرسمية لأي محتوى أو موقف رسمي.

وأوضح اللافي أن أي تصريحات أو أخبار أو إحاطات أو مراسلات يتم تداولها أو نشرها عبر أي جهات أو صفحات أو منصات أخرى، مهما كانت صفتها، لا تمثل المجلس الرئاسي ولا تعبر عن مواقفه الرسمية، ولا يترتب عليها أي أثر أو اعتداد رسمي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية المعتمدة في نقل الأخبار والمواقف المتعلقة بالمجلس الرئاسي، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى ضمان دقة المعلومات وصون المصداقية ومنع تداول أي محتوى غير صحيح أو غير مخول بنشره.

ودعا اللافي كافة الجهات العامة ووسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية إلى الرجوع حصراً إلى القنوات الرسمية للمجلس وأعضائه، باعتبارها المرجع الوحيد المعتمد في كل ما يتعلق ببياناته وأنشطته.

ويأتي هذا التأكيد في إطار تنظيم الخطاب الإعلامي المرتبط بالمجلس الرئاسي وتعزيز الانضباط في تداول المعلومات الرسمية.