اللافي: نجاح مشروع المصالحة يبدأ بخروج كل المحتجزين

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن نجاح مشروع المصالحة الوطنية يبدأ بخروج كل المحتجزين لدى جميع الأطراف من المعتقلات، مبديًا دعمه لكل مساع رأب الصدع، ونزع فتيل الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بمقر ديوان المجلس، عددًا من المعتقلين المفرج مؤخراً، وبعض من أسرهم وذويهم، الذين جاءوا لتقديم الشكر للمجلس الرئاسي على جهوده في إنجاز الإفراج عن كل المعتقلين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على السير في طريق مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، لأجل تحقيق السلام بين كافة الليبيين وتجاوز الأزمة الراهنة.

من جهتهم أكد المفرج عنهم أمام النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية إيجاد حلول وتسوية للإفراج على كل المعتقلين قسرا والنظر في الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية للمفرج عنهم، معبرين عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً بمشروع المصالحة الوطنية، والمحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.