اللافي والخليفي يبحثان دعم المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز الخليفي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وتناول اللقاء تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي وإيجاد حلول دائمة للأزمة، وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد. كما شدد الجانبان على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.

في سياق آخر، بحث الطرفان مشروع المصالحة الوطنية، حيث أبدى الوزير الخليفي دعم دولة قطر الكامل للمجلس الرئاسي، خاصةً في ما يتعلق بالمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية. وأكد الخليفي على التزام قطر بتقديم الدعم الكامل لهذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين الدول المعنية.

من جانبه، ثمن النائب عبدالله اللافي مواقف دولة قطر الإيجابية والداعمة لاستقرار ليبيا، وأشاد بدور الدوحة في دعم جهود المجلس الرئاسي والحكومة الليبية للوصول إلى حلول سياسية شاملة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين ليبيا وقطر في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في ليبيا.