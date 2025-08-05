اللافي والدبيبة في مشاورات موسعة حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تناول عدداً من الملفات ذات الأولوية، في مقدّمتها تطورات الوضع الأمني والعسكري، إلى جانب الجمود السياسي الراهن، والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات الأمنية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، واعتماد مقاربة وطنية شاملة تضمن احتواء التوترات ومنع تفاقمها، بما يحفظ استقرار البلاد بعيدًا عن منطق الاستقطاب.

كما ناقش الجانبان سبل كسر الجمود السياسي، حيث تم التشديد على أهمية إحياء مسار التوافق الوطني، واستئناف الجهود لبناء أرضية مشتركة تُمهّد الطريق أمام إعادة تنشيط العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي الشق الاقتصادي، تطرّق الاجتماع إلى التحديات المالية والإدارية، مؤكدين على ضرورة اعتماد سياسات متوازنة تضمن تحسين إدارة المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز العمل المشترك، بما يعزز ثقة المواطن ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.