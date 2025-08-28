اللافي والشيباني يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية السورية

تلقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وسوريا وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشهد الاتصال مناقشة أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تيسير أوضاعها وتوفير الاحتياجات اللازمة، إلى جانب استعراض آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بما يعزز مصالح البلدين.

ويأتي هذا الاتصال في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، أبرزها إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس مؤخراً، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً على إغلاقها.