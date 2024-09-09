«اللافي» و«الكوني» يستقبلان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، الأحد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، وتناول اللقاء آخر التطورات، وسبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وأكد النائبان خلال الاجتماع أهمية العمل على التوصل إلى حلول توافقية بين كل الأطراف الليبية، من خلال حوار وطني شامل، يهدف للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة، وملفات الحوكمة المحلية وإدارة النفقات المالية، والمصالحة الوطنية،

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس، إشادة النائبين بدور البعثة الأممية في دعم المسار السياسي، لايجاد حل سلمي للأزمة السياسية في ليبيا، والتشديد على أهمية وجود توافق إقليمي، يعزز التوافق المحلي داخلياً في ليبيا.

من جانبها، أكدت ديكارلو دعمها مسار المصالحة، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وضرورة استمرار هذه الجهود، بالتوازي مع العمل علي مسار الانتخابات.

حضر اللقاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية “ستيفاني خوري”.