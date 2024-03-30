اللافي والكوني يلتقيان أعيان زوارة ومكوناتها المدنية والعسكرية

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، مساء أمس، أعيان مدينة زوارة ومكوناتها المدنية والعسكرية، بحضور عمداء بلديات كاباو، جادو، وازن، القلعة، نالوت، يفرن، لبحث آخر التطورات في المنطقة الغربية، والتأكيد على مساهمة الجميع في حفظ الأمن و ضبط الحدود و الحفاظ على استقرار ليبيا.

وأشاد أعيان زوارة بموقف المجلس الرئاسي، في احتواء الوضع بمنفذ رأس اجدير، بتكليف رئاسة الأركان والوحدات التابعة لها، ببسط الأمن بالمنفذ.

وأكد الأعيان خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الضيافة، بمدينة زوارة، بحضور رئيس الأركان العامة، الفريق اول ركن، محمد الحداد، ومستشاره لشؤون الأمن والحدود، بأن المدينة مع بناء دولة المؤسسات والقانون، لتحقيق الاستقرار الكامل.

بدورهما أشاد النائبان في كلمتهما أمام الحضور بمنتسبي الجيش الليبي، لتلبيتهم نداء الوطن في تأمين المنفذ، وبحكماء مدينة زوارة واعيانها في تعاونهم مع رئاسة الأركان بتكليفها مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية، بالمنفذ، تمهيداً لاستئناف العمل به في الأيام القادمة.

وأكد الكوني واللافي، أن المجلس الرئاسي حريص على تحقيق الاستقرار، ومنع الاحتراب بين الليبيين بعضهم البعض، تحت أي ظرف كان، من أجل بناء ليبيا، وتنميتها لتكون وحدة واحدة.