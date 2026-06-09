اللافي والنمروش يبحثان معالجة الخروقات الأمنية بمناطق الغرب

عقد النائب بالمجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش، عبد الله اللافي، اجتماعًا موسعًا في طرابلس، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح النمروش، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، إلى جانب نخبة من الحكماء والأعيان وممثلي المكونات الاجتماعية في المنطقة.

وتناول الاجتماع التطورات الأمنية والعسكرية الراهنة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة الغربية، وسبل معالجة التصدعات والخروقات التي شهدتها بعض المناطق، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على السلم الاجتماعي في مختلف المدن والمناطق.

كما بحث الحاضرون آليات دعم مؤسسات الدولة في فرض القانون وترسيخ هيبة الدولة، مع التأكيد على أهمية رفع الغطاء الاجتماعي عن العناصر الخارجة عن القانون وكل من يهدد أمن المواطنين واستقرار المجتمع، في إطار تعزيز سيادة القانون.

وأكد المجتمعون أهمية توحيد الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العامة، ودعم الإجراءات والتدابير الرامية إلى منع تكرار مظاهر التوتر والانفلات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن على أسس مؤسسية وقانونية واضحة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الحاضرون ثقتهم في المجلس الرئاسي والمؤسسة العسكرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتدابير، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح هذه الجهود، بما يخدم استقرار المنطقة الغربية ويعزز الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل عام.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز الاستقرار الأمني في ليبيا، ولا سيما في المنطقة الغربية التي تشهد بين حين وآخر توترات أمنية تتطلب تنسيقًا بين القيادات العسكرية والفاعلين الاجتماعيين لضمان ضبط الأوضاع، ودعم مسار ترسيخ مؤسسات الدولة وبسط سيادة القانون.