اللافي وتيتيه يبحثان سبل إنهاء «الجمود السياسي» في ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الثلاثاء 30 يونيو 2026، اجتماعاً موسعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، بحضور نائبتها للشؤون السياسية، إلى جانب الفريقين الأمني والسياسي للبعثة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار السياسي ومواكبة التطورات الراهنة في البلاد.

وبحسب المجلس الرئاسي، شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول مستجدات العملية السياسية والتحديات المرتبطة بحالة الانسداد السياسي، إضافة إلى استعراض التقييمات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعسكرية وانعكاساتها على جهود الاستقرار ومساعي توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

كما بحث الجانبان ما تحقق ضمن مسار الحوار المهيكل والنتائج التي أسفرت عنها جولاته المختلفة، باعتباره أحد المسارات الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني، إلى جانب مراجعة التقدم المحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد على أهمية استكمال هذا المسار بما يدعم وحدة المؤسسات السيادية ويعزز استقرار الدولة.

وأكد عبد الله اللافي ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أهمية الدفع بالعملية السياسية إلى مراحل أكثر تقدماً من خلال إشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في أي تسوية سياسية مقبلة، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة، ويعزز مبدأ الملكية الوطنية للحل السياسي، ويسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي وفق أسس توافقية تحظى بدعم المؤسسات الوطنية.

وشدد الجانبان على ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم في المسارات السياسية والأمنية والعسكرية، مع تكثيف التنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يدعم الاستقرار ويهيئ الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.