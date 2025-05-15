«اللافي» وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تثبيت الاستقرار السياسي والأمني

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، حيث بحثا مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية حماية المدنيين والحفاظ على البنية التحتية، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، منعًا لانزلاق العاصمة مجددًا إلى العنف.

كما شددا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يمهد لإجراء انتخابات وطنية تُعيد الشرعية للمؤسسات.

وأعرب السفير أورلاندو عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه الجهود، مشيدًا بالدور المحوري للمجلس الرئاسي في تعزيز العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني.