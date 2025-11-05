«اللافي» يؤكد أهمية الدعم الأمريكي لجهود تحريك المسار السياسي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم بالقائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا، جيرمي برنت.

وتناول اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، والمسائل الأمنية والعسكرية، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والسودان.

وأكد اللافي خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يُسهم في تحريك المسار السياسي، ومعالجة الملفات العالقة، والوصول إلى توافقات وطنية تنهي حالة الجمود الراهن.

كما شدد على أن الاستقرار الأمني في ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يجري في جوارها الإقليمي.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال الأمريكي بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في رعاية مسار المصالحة الوطنية وقيادة جهود الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لكل المبادرات التوافقية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل وتعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة.