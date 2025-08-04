اللافي يؤكد دعم ليبيا الكامل لدولة سوريا ويدعو لإعادة افتتاح السفارة في طرابلس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالوفد التقني لوزارة الخارجية والمغتربين السورية.

وأكد اللافي خلال اللقاء دعم ليبيا الكامل للجمهورية العربية السورية، مع تمسك بلاده بوحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها. كما عبّر عن استعداد ليبيا للمساهمة في دعم الاقتصاد السوري.

وبحسب بيان الخارجية السورية، أشار اللافي إلى أمله في إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، بما يعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.