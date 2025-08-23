اللافي يجري لقاءات رفيعة المستوى على هامش قمة «تيكاد» في اليابان

على هامش مشاركته في أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، التي تحتضنها مدينة يوكوهاما اليابانية، أجرى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين اليابانيين المعنيين بالتنمية والتعاون الدولي.

والتقى اللافي برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تاناكا أكي هيكو، حيث أعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به “جايكا” في دعم ليبيا، سواء من خلال استضافة الطلبة الليبيين لاستكمال دراساتهم العليا في اليابان، أو عبر برامجها التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجالات بناء السلام والمصالحة.

وأكد النائب على أهمية توسيع مجالات التعاون مع “جايكا”، خاصة في القطاعين البحثي والتدريبي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة في ليبيا.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ”جايكا” عن حرص اليابان على تعزيز الشراكة مع ليبيا، مؤكدًا أن دعم الاستقرار من خلال التعاون في بناء السلام يشكل أولوية قصوى في سياسات التعاون الدولي اليابانية.

وفي ذات السياق، عقد السيد اللافي اجتماعًا آخر مع رئيس منظمة ساساكاوا لبناء السلام، السيد أتسوشي سونامي، حيث أشاد بدور المنظمة وتعاونها مع معهد السلام الليبي، خاصة في مجال تدريب المدربين بمجالات المصالحة والعدالة الانتقالية.

وقد رحّب الجانب الياباني بهذه الرؤية، مؤكدًا التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع معهد السلام الليبي، دعمًا لجهود إرساء السلام والاستقرار الدائم في البلاد.