اللافي يبحث في الدوحة تعزيز التعاون ودعم العملية السياسية

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي زيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ودعم المسار السياسي في ليبيا.

ووفق بيان رسمي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التضامن العربي والإسلامي.

وأشاد اللافي بالمواقف الثابتة لقطر تجاه القضايا العربية والإسلامية، مؤكداً دعم ليبيا الكامل لهذه المواقف التي “تجسد نهجاً مسؤولاً في الدفاع عن قضايا الأمة ونصرة الشعوب”.

كما استعرض اللقاء تطورات المشهد الليبي والجهود المبذولة لمعالجة حالة الانسداد السياسي، والدفع نحو حلول وطنية شاملة تضمن وحدة البلاد واستقرارها.

من جانبه، أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حرص دولة قطر على دعم مسار الاستقرار في ليبيا ومساندة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات.