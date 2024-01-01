«اللافي» يبحث في زوارة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، زيارة إلى مدينة زوارة، عقد خلالها اجتماعا مع أعيان وحكماء زوارة، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، وعميد بلدية زوارة، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، ومجلس أمازيغ ليبيا.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع المصالحة الوطنية، ورؤيته الاستراتيجية، والاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف الرئيسية في العملية السياسية، وكل مكونات الشعب الليبي، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية.

ورحب الأعيان والحكماء باللافي، معبرين عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإعادة الاستقرار للبلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

بدوره شدّد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية دور كل مكونات المجتمع الليبي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارها أحد أهم عوامل إعادة بناء الدولة واستقرارها.

كما أكد اللافي بأن مطالب واحتياجات المواطنين في تطوير الخدمات وتحسينها، هي حق أصيل للجميع تكفله كل حقوق المواطنة.