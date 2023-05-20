«اللافي» يبحث في لندن تعزيز التعاون مع الدفاع البريطانية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الجمعة، بالعاصمة البريطانية لندن، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية مارتن سامبسون.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والاستشارات المتعلقة بالدفاع وأمن الحدود وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن حدودها، وتعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي,

بدوره أكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على متابعة هذه المسائل وإعطائها الأولوية.