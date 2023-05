«اللافي» يبحث في لندن تعزيز العلاقات مع بريطانيا

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله، الخميس، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.



والتقى اللافي خلال الزيارة، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد.

وأثنى اللافي في مستهل اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودور المملكة المتحدة الإيجابي في مسار برلين، ودعم العملية السياسية، وجهود توحيد المؤسسات.

من جهته عبر الوزير حرص بلاده على دعم ليبيا في هذه المرحلة، والوقوف مع خيارات الليبين، ودعم الجهود المتخذة في مسار المصالحة الوطنية، من قبل المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق السياسي لتوحيد المواقف، والجهود الدولية من أجل دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وإنجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة فى ظروف آمنة يقبل بنتائجها الجميع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

Productive meeting with Libyan Vice President @ALafidpc today to discuss efforts to drive forward Libya’s political process and the importance of national reconciliation for long-term stability. The UK 🇬🇧 supports Libya 🇱🇾 in their efforts towards security and prosperity. pic.twitter.com/vamNeuDd3L

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) May 18, 2023