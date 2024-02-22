اللافي يبحث مع أعيان طرابلس الكبرى المشاركة في المؤتمر الوطني الجامع

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الأربعاء، مع ممثلين عن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبري آلية مشاركة الحكماء والأعيان، في المؤتمر الوطني الجامع، للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، أكد اللافي خلال الاجتماع، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية بملكيته الوطنية لكل الليبيين، في تعزيز السلم الاجتماعي.

من جهتهم أشاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، بجهود المجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لجهود إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، من خلال هذا المشروع الوطني.