اللافي يبحث مع الأمم المتحدة توسيع برامجها في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاولينغ شو، آفاق تطوير أنشطة وبرامج المنظمة في ليبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

وأكد اللافي خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات والمنظمات الدولية في دعم بناء السلام والمصالحة الوطنية، وتعزيز تماسك المجتمعات، إلى جانب مساهمتها في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة والتنمية المستدامة، مثمناً الجهود التي بذلها البرنامج في ليبيا خلال السنوات الماضية.

من جانبه، جدد شو التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة العمل في ليبيا تحت رعاية السلطات الليبية وبالشراكة مع الخبراء المحليين، بما يضمن توسيع أثر البرامج والمشاريع المشتركة في خدمة الاستقرار والتنمية.