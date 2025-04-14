«اللافي» يبحث مع البعثة الأممية تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح

عُقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وخلال الاجتماع، “تم مناقشة آليات الإنفاق الحكومي، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة الإنفاق العام”.

كما شدد الجانبان “على ضرورة ضمان الإستخدام الأمثل للموارد المالية بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويضمن تحقيق التنمية المستدامة”.