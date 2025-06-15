اللافي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات المشهد السياسي ويؤكد أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية، وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد النائب اللافي خلال اللقاء على حرص المجلس الرئاسي على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعزيز التنسيق مع اللجنة الاستشارية المنبثقة عنها، مشددًا على أن تهيئة الظروف السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات تمثل أولوية وطنية قصوى، ومساراً حتميًا نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار الشامل في البلاد.

وأشار إلى أن المجلس يواصل العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية لضمان مناخ توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تلبي تطلعات الشعب الليبي في التغيير والاستقرار.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تثبيت التهدئة، وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعم إيطاليا للمجلس في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وخاصة من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المُشكّلة بالقرار رقم (2).

وأشاد ألبريني بما وصفه بـ”الحكمة والمسؤولية” التي يتعامل بها المجلس الرئاسي مع التحديات الراهنة، مؤكدًا استمرار بلاده في دعم المسار السياسي الليبي، والتعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والاستقرار.