«اللافي» يبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليببا، وعدداً من الملفات المهمة، لاسيما المصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء أشاد اللافي بعمق العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، ومستوى التعاون الوثيق بين البلدين، مؤكداً على أهمية احراز تقدم في العملية السياسية، والوصول الى الانتخابات في اقرب الآجال، لإنهاء المراحل الانتقالية.

من جهته أكد السفير، حرص بلاده على دعم كل ما يحقق استقرار ليبيا، وأهمية دعم المصالحة الوطنية، والمضي قدماً في انجاحها، كإحدى ضمانات تحقيق الاستقرار، والسلام الدائم في ليبيا.