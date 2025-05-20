اللافي يبحث مع السفير البريطاني تطورات المشهد السياسي والأمني

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، السيد مارتن لونغدن، في لقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار، حيث استعرض اللافي الدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي، بصفته السلطة العليا للقيادة العسكرية، في ترسيخ الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من التوافق الوطني والاستقرار الشامل.

من جهته، أكد السفير البريطاني دعم بلاده الكامل لمساعي المجلس الرئاسي، مثمناً جهوده في إدارة المرحلة الراهنة بحكمة ومسؤولية، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وجدد اللافي التزام المجلس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتعاون مع مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة لها، مشيراً إلى أن تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تمثل أولوية وطنية، وخطوة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد.