اللافي يبحث مع السفير التركي إنهاء «الانسداد السياسي» في ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم في طرابلس، لقاءً مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا غوفن بيجيتش، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، مع التركيز على الجهود المبذولة لمعالجة حالة الانسداد السياسي التي تعيق التقدم في المسار الوطني، إلى جانب استعراض مستجدات العملية السياسية الجارية.

كما ناقش اللقاء الخطوات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية، باعتبارها أحد الملفات الأساسية المرتبطة ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الجانبان أهمية دعم المسارات السياسية التي تقود إلى حلول وطنية جامعة، مع التشديد على أن أي تسوية للأزمة الليبية يجب أن تنبع من إرادة الليبيين، ضمن إطار ملكية وطنية خالصة للحل، وبمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو استثناء.

وأشار اللقاء إلى أن معالجة الوضع الراهن تقوم على مبدأ التوافق والحوار والشراكة بين مختلف القوى الوطنية، بهدف الوصول إلى مسار سياسي مستقر يفضي إلى انتخابات تعزز الديمقراطية وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، وترحيب أنقرة بالمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتوافق في ليبيا، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.