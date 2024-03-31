اللافي يبحث مع السفير الروسي التطورات في ليبيا والمنطقة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد، مع سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، “أيدار أغانين”، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وتطرق اللقاء بحسب بيان المجلس على موقع فيسبوك، إلى جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً.

وثمن اللافي حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الروسي، بدور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف، معتبراً أن مشروع المصالحة الوطنية، سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.