اللافي يبحث مع السفير الروسي سبل دعم العملية السياسية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح الأحد، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وبحث مستجدات المشهد السياسي الليبي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.

وأكد اللافي خلال اللقاء تمسك المجلس الرئاسي بخيار الحل السياسي كمسار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية والبناء على المسارات السياسية القائمة، وفي مقدمتها مسار برلين، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات وترسيخ الاستقرار والسلم في البلاد.

كما أعرب اللافي عن تطلع المجلس إلى دور دولي وإقليمي أكثر فاعلية لدعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف الليبية.

من جهته، جدّد السفير الروسي تأكيد دعم بلاده الكامل لجهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية قدمًا، مشيدًا بدوره في تيسير الحوار الوطني وتعزيز مساعي التوافق، كما عبّر عن تأييد روسيا لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.