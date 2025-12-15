اللافي يبحث مع السفير الفرنسي العملية السياسية في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا تييري فالا، في أول لقاء رسمي عقب اعتماد السفير الفرنسي الجديد، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا.

وخلال اللقاء، تناول الطرفان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسير العملية السياسية في ظل حالة الانسداد الراهنة، كما بحثا الجهود المبذولة لدفع المسار السياسي نحو توافق وطني شامل يفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

وتم تبادل وجهات النظر حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في دعم المساعي الليبية–الليبية، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية، بما يعزز فرص نجاح مسار سياسي مستدام يحترم سيادة ليبيا ويحقق إرادة شعبها.

وأكد عبد الله اللافي على أهمية الدور الفرنسي في دعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وضرورة تنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين. من جانبه، جدّد السفير تييري فالا تأكيد دعم بلاده للمجلس الرئاسي، وللمسار السياسي الليبي الشامل، الذي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي وتحقيق الاستقرار الدائم.