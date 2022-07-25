«اللافي» يبحث مع «السيوي» مصير المحتجزين والمفقودين بالمنطقة الشرقية والجنوبية

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماعه مع رئيس هيئة البحث عن المفقودين كمال سالم السيوي، تفعيل مكاتب للهيئة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، بضخ دماء جديدة، ومنحها الإمكانيات اللازمة لتشغيلها واستمرار العمل لمعرفة مصير المحتجزين والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية.

كما حضر الاجتماع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، العقيد حاتم الكاديكي، الذي قدم رفقة السيوي إحاطة عن عمل الهيئة منذ تفعيلها، والنجاحات التي حققتها في ملف المفقودين، مدعومة بالإحصائيات، بالإضافة لاستعراض الصعوبات التي تواجه الهيئة.

وأكد اللافي ، ضرورة العمل على قفل هذا الملف الشائك، بتكاثف جهود الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن الأهالي من معرفة هوية ذويهم من المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية، والمقابر المكتشفة في عدد من المناطق، موضحاً بأن النجاح الذي سيتحقق في هذا الملف سيساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية، على أهمية التعاون بين الهيئة واللجنة، في التعرف على المفقودين وتحديد أماكنهم، وتمكين ذويهم من التواصل معهم، ومتابعة ملف المحتجزين، معرباً عن أمله في تفعيل مكاتب الهيئة في الشرق والجنوب.