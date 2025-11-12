«اللافي» يبحث مع القائم بأعمال السفارة السعودية الاستقرار السياسي في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم بمقر ديوان المجلس في طرابلس، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في ليبيا، عبدالله بن دخيل الله السلمي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون التاريخي بين البلدين.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل معالجة حالة الانسداد الراهن، بما يضمن الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تُنهي المراحل الانتقالية وتعيد الاستقرار، إلى جانب دعم خطة البعثة الأممية وخارطة الطريق التي تهدف إلى إجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على المضي في مشروع المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية توحيد المؤسسة العسكرية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

من جانبه، شدد السلمي على دعم المملكة العربية السعودية لجهود استقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسار الأمن والتنمية في المنطقة.