اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية العملية السياسية والمصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في مقر ديوان المجلس بطرابلس، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، لبحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وتناول اللقاء تطورات العملية السياسية والعقبات التي تواجه تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، حيث تم التركيز على آليات تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم حل توافقي لإنهاء حالة الجمود.

وأكد اللافي ضرورة أن تستند المساعي الأممية إلى رؤية وطنية ليبية تحافظ على السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية المواقف الجادة من الأطراف السياسية لإحياء التوافق.

كما تطرق اللقاء إلى ملفات إقليمية، بما في ذلك تداعيات الأزمة السودانية والتحولات في منطقة الساحل، حيث شدد اللافي على ضرورة التنسيق الدولي لحماية استقرار ليبيا.

من جانبها، أكدت تيتيه التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا والشعب الليبي من أجل إيجاد تسوية شاملة ومستدامة تضمن وحدة البلاد واستقرارها.