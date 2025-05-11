«اللافي» يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، بحضور ستيفاني خوري.

وتناول اللقاء إحاطة شاملة بنتائج أعمال اللجنة الاستشارية، وناقش مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إلى جانب استعراض التحديات القائمة وسبل معالجتها ضمن إطار وطني شامل، وبالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الأممية المتواصلة لدعم العملية السياسية في ليبيا، ودفع مسار الحوار بين الأطراف الليبية نحو تسوية شاملة ومستدامة.

وتُعد اللجنة الاستشارية جزءاً من الآليات التي تدعمها بعثة الأمم المتحدة للدفع نحو توافق وطني يمهد لإجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.