اللافي يبحث مع المسؤولين الأمريكيين تعزيز التعاون بمجالات الأمن الرقمي وأمن المعلومات

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، مع مسؤل شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية توم كيلسي، والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومسؤول الملف الليبي بالوزارة، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في العديد من الملفات ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة أن اللافي وفريق الاتصال الحكومي، عقدوا اجتماعا بمقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لبحث القضايا المشتركة.

كما عقد اللافي اجتماعا مع مدير مكتب العلاقات الثنائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسات الرقمية بوزارة الخارجية الأمريكية، لتعزيز أوجه التعاون في ملف الأمن الرقمي والتدريب في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات.

واستمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وفريقه، إلى عرض عن الإحصاء والتعداد قدمه مسؤول شؤون الكونجرس ومدير إدارة الإحصاء العشري، ومدير إدارة التعاون الاستراتيجي، في مصلحة الإحصاء بوزارة التجارة الأمريكية، وناقش التعاون في مشروع الاستطلاع الوطني.

وشاهد اللافي والفريق المرافق له، عرضا من مفوضية الاتصالات الفيدرالية، أوضح مهام الهيئة وأعمالها، وسبل التعاون في خططها ومشاريعها.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وفريقه ومساعديه، للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برنامج القيادة للزوار الدولیین حول الحكومة الرقمية، بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية.