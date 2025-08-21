اللافي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تعزيز التعاون بين ليبيا واليابان

على هامش مشاركته في أعمال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) بمدينة يوكاهاما اليابانية، التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، برفقة المكلف بتسيير وزارة الخارجية الطاهر باعور، برئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.

ركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة فتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر تشجيع الشركات اليابانية على الانخراط في السوق الليبي. كما دعا الوفد الليبي الحكومة اليابانية إلى رفع الحظر المفروض على سفر المواطنين اليابانيين إلى ليبيا، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز التعاون المباشر بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، مشددين على تطلعهما إلى بناء شراكة استراتيجية متوازنة تخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في كلا البلدين.