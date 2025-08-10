«اللافي» يبحث مع سفير إندونيسيا آفاق التعاون المشترك

بحث نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم مع سفير جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة في الهوية الإسلامية المشتركة.

وأكد اللافي حرص ليبيا على توثيق التقارب مع المحيط الإسلامي وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية لتعزيز المواقف المشتركة ودعم القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وشدد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم، خصوصاً في المجال الاقتصادي، لفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والاستثماري وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، ثمن السفير الإندونيسي جهود المجلس الرئاسي في دعم العلاقات الثنائية، معبراً عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المثمر لخدمة مصالح الشعبين.