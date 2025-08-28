اللافي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم خارطة الطريق الأممية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أورلاندو أورسيني، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار والسلام في البلاد.

واستعرض السفير الأوروبي خلال اللقاء خارطة الطريق التي طرحتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، مؤكداً أهمية تفعيلها ومساندة المسارات الأربعة المنبثقة عن عملية برلين باعتبارها المرجعية المعتمدة إقليميًا ودوليًا.

كما جرى تقييم الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة، وناقش الجانبان سبل معالجتها ضمن إطار وطني جامع.

وشكّل ملف الهجرة غير الشرعية محوراً رئيسياً في المحادثات، حيث تم التحذير من تداعيات تفاقمه كعامل تهديد للأمن والاستقرار والتنمية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول واقعية للتعامل معه من خلال التعاون المباشر مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

من جانبه، شدد اللافي على عمق العلاقات التي تجمع ليبيا بدول الاتحاد الأوروبي، مثمناً الدور الأوروبي الداعم لمسار الاستقرار، ومؤكداً أن التنسيق المتواصل وتعزيز التعاون يمثلان خطوة جوهرية لحماية المصالح المشتركة.

كما دعا المؤسسات الوطنية إلى دعم خطة البعثة الأممية والمشاركة الفاعلة في إنجاحها، بما يهيئ الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق أطر قانونية واضحة، ويعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمنطقة.