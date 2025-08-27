اللافي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل دعم خارطة الطريق في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أورلاندو أورسيني، في لقاء تناول آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع خارطة الطريق التي قدمتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، وآليات دعمها وتفعيلها على المستويين الوطني والدولي.

وأكد السفير أورسيني في هذا السياق أهمية المسارات الأربعة المنبثقة عن عملية برلين، باعتبارها الإطار الجامع للمجتمع الدولي والإقليمي بشأن ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى تقييم الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة، والتشديد على ضرورة معالجتها ضمن إطار وطني شامل.

وكان ملف الهجرة غير النظامية أحد المحاور الرئيسة في النقاش، حيث تم التأكيد على خطورة الظاهرة وضرورة تطوير آليات تعاون مشتركة للتعامل معها، بما يحفظ الأمن ويعزز التنمية.

من جانبه، ثمّن النائب اللافي الدور الأوروبي الداعم لليبيا، مؤكدًا على متانة العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، وداعيًا إلى استمرار التنسيق والتعاون المشترك.

كما دعا كافة المؤسسات الوطنية المعنية إلى دعم جهود البعثة الأممية، والعمل على إنجاح خارطة الطريق، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق أسس قانونية واضحة، تفضي إلى استقرار دائم في ليبيا والمنطقة.