«اللافي» يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطورات العملية السياسية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، “مارتن لونغدن”، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ودعم التعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الاجتماع، “العديد من القضايا والملفات المتعلقة بدعم السلام والاستقرار في ليبيا، من خلال مسار تقوده بعثة الامم المتحدة في ليبيا، اضافة لأخر تطورات مشروع المصالحة الوطنية”.

وأشاد السفير بجهود المجلس الرئاسي، في “ملف المصالحة الوطنية، وحرصه الدائم على مشاركة كل الأطراف الليبية، معبراً عن أمله بأن تعبر البلاد حالة الجمود السياسي من خلال مصالحة وطنية شاملة، يتوافق فيها كل اللليبين”.