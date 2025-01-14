«اللافي» يبحث مع فرنسا تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة

استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج.



وتناول اللقاء “مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون لدعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة”.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، “التزام الحكومة بمواصلة التعاون مع الشركاء، لتحقيق الاستقرار ودعم المسارات السياسية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

من جانبه، أعرب السفير عن “استعداد بلاده، لدعم جهود التوافق السياسي وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات”.

كما ناقش الجانبان “سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين”.