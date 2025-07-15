«اللافي» يبحث مع نائب غدامس مستجدات الأوضاع الأمنية ومعبر الدبداب الحدودي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بعضو مجلس النواب عن مدينة غدامس، السيد عبد القادر هيبة، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في المدينة، لا سيما في الجوانب الأمنية والعسكرية.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز الترتيبات الأمنية بما يضمن استتباب الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب مناقشة الوضع في معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر، لما له من أهمية استراتيجية كأحد المنافذ الحيوية في الجنوب الغربي للبلاد.

وأكد اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، على ضرورة ترسيخ السلم الأهلي في مدينة غدامس، وتعزيز الاستقرار بما يسهم في حفظ وحدة النسيج الاجتماعي ودعم جهود التهدئة المستمرة في المنطقة.