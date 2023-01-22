«اللافي» يبحث مع وزير الدولة القطري المستجدات السياسية في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، المستجدات السياسية في البلاد، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأكّد المريخي على أهمية دور المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشدد ان نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات التي تجمع كافة الاطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا.

وأكّد اللافي على حرص المجلس الرئاسي في انجاح العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب، مثمناً مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا.