اللافي يبحث مع وزير خارجية الكونغو برازافيل التحديات التي تواجه المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزير الشؤون الخارجية بالكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة، محمد حسن اللبات.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلسن أن المجتمعون بحثوا التحديات والمعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة حسب الموعد الذي تم تحديده خلال الاجتماعات التحضيرية السابقة.

وأكد اللافي، أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، وأن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية وليس حاكماً لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجمهورية الكونغو، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية، الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في ليبيا.

بدوره أكد الوزير الكونغولي، أهمية التغلب على أسباب تعثر الجهود من أجل مواصلة العمل في ملف المصالحة، وانجاز استحقاق المؤتمر الوطني الجامع، من خلال بناء الثقة من جديد، دون إقصاء لأي طرف، مشيداً بجهود المجلس الرئاسي في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء سفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا.

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