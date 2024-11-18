«اللافي» يتابع تنفيذ خطة تطوير استديوهات قناة «ليبيا الرياضية»

زار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، قناة ليبيا الرياضية، لمتابعة تنفيذ خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تحديث استوديوهات القناة ومعداتها، بما في ذلك سيارات النقل الخارجي، ومكاتبها وفروعها، وفقًا لأحدث المعايير العالمية التي تعتمدها القنوات الرياضية.

وأشار اللافي خلال زيارته إلى أن الخطة تأتي في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية للارتقاء بمستوى القناة الرياضية، وتطوير محتواها وبرامجها، مضيفا أن الخطوات التطويرية تشمل تدريب واستقطاب كوادر إعلامية متخصصة في الإعلام الرياضي من مختلف أنحاء ليبيا، لضمان تقديم محتوى عالي الجودة.

كما تابع اللافي تفاصيل تحسين جودة الصورة وأجهزة التصوير، إلى جانب تقنيات النقل والبث والإرسال، بما يتماشى مع تطلعات الجمهور الرياضي لرؤية مستوى متميز من حيث الصورة والمحتوى.

وأوضح الوزير أن القناة ستواصل التزاماتها كناقل رسمي لكافة الفعاليات الرياضية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الانطلاقة الجديدة بحلتها المحدثة ستتم في منتصف فبراير المقبل، لتلبية تطلعات الجماهير الرياضية ومواكبة التطورات الإعلامية العالمية.